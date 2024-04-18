Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir ile birlikte fidanlıkta incelemelerde bulundu.

Akdağmadeni’ne bağlı Yukarıçulhalı köyünde 1990 yılında 30 hektar alanda kurulan ve yılda 4 milyon fidanın yetiştirildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde fidanlar hassasiyetiyle yetiştiriliyor.

Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir yaptığı açıklamada, “Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında 30 hektar alanda kurulan ve yılda 4 milyon fidanın yetiştirilen Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde fidanlar bir bebek hassasiyetiyle yetiştiriliyor. Tesiste çalışan çok sayıda kadın, fidanların ekiminden çapalanmasına, yabancı otların temizlenmesinden sulamasına kadar birçok bakımı büyük bir titizlikle sürdürüyor. Orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için umut olacak. 20’ye yakın fidan çeşidinin bulunduğu tesiste 20 kadın işçi çalışırken bu sayı zaman zaman 50’ye kadar çıkıyor. Günlük yevmiye ile çalışan kadınlar, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. İşletmede üretilen milyonlarca fidan, birçok bölgeye gönderilirken ülkenin de yeşillenmesine katkı sağlıyor. İlçede bin bir emekle yetiştirilen fidanlar, yanan ormanların tekrardan yeşillendirilmesi için de umut oluyor” diye konuştu.