Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Nisan 2024 günü Sorgun ilçesi x mahallesinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen S.G. isimli şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda; 55 adet roma dönemine ait sikke, 2 adet yüzük, 3 adet ok ucu, 9 adet obje ele geçirildi.

Kaçakçılığa Geçit Yok

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İl Jandarma Komutanlığı’nca konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; 17 Nisan 2024 günü Sorgun ilçesi x mahallesinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen S.G. isimli şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada; 55 adet roma dönemine ait sikke, 2 adet yüzük, 3 adet ok ucu, 9 adet obje ele geçirilmiştir.

Tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler muhafaza altına alınmış olup, yakalanarak gözaltına alınan S.G. isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlemler devam etmektedir” bilgilerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi