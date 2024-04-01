14 bin 479 seçmenin 5 bin 393’ünden oy alarak Akdağmadeni Belediye Başkanı olarak seçilen isim MHP’nin adayı Nezih Yalçın oldu.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Akdağmadeni Belediye Başkanı olarak seçilen Nezih Yalçın yüzde 52.09 oy oranı aldı.

Diğer adayların oy oranları ve oy sayıları ise şu şekilde;

AK Parti Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ferudun Daştan 3 bin 966 oy ile yüzde 38.31,

Yeniden Refah Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Murat Selvi, 458 oyla yüzde 4.42.