Değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarında indirimin hemen ardından bir zam daha geldi. Motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.

Motorin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

Motorin Türkiye'de 37,80 TL'ye yükseldi.İGFA