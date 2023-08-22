Değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarında indirimin hemen ardından bir zam daha geldi. Motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.
Motorin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.
Motorin Türkiye'de 37,80 TL'ye yükseldi.İGFA
Değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarında indirimin hemen ardından bir zam daha geldi. Motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.
Motorin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.
Motorin Türkiye'de 37,80 TL'ye yükseldi.İGFA
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