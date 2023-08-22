“Aşk ile koşan yorulmaz” notuyla açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti teşkilatı ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını ve gelen tepkilerden de memnun olduklarını kaydetti.

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Şahan, “Aşk ile koşan yorulmaz. Yozgat ziyaretlerimizin 8’inci gününde AK Parti Teşkilatımızla, hem esnaflarımız hem vatandaşlarımızla beraberiz. Sıcak, samimi yaklaşımlarından dolayı herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan