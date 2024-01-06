CHP lideri Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile bir araya geldi CHP lideri Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile bir araya geldi

Hangi illerin hangi gün açıklanacağı merak ediliyordu. O liste belli oldu.

ak parti (1)

7 Ocak 2024 Pazar günü adayları açıklanacak iller:

Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Eskişehir, Düzce, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Mardin.

ak parti (2)

15 Ocak 2024 Pazartesi günü adayları açıklanacak iller:

Konya, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Ankara, Afyon, Burdur, Antalya, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Sivas, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan.

Kaynak: Haber Merkezi