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Hangi illerin hangi gün açıklanacağı merak ediliyordu. O liste belli oldu.

7 Ocak 2024 Pazar günü adayları açıklanacak iller:

Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Eskişehir, Düzce, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Mardin.

15 Ocak 2024 Pazartesi günü adayları açıklanacak iller:

Konya, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Ankara, Afyon, Burdur, Antalya, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Sivas, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan.