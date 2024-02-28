AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına Av. Muhammed Ali Gün atandı.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına Av. Muhammed Ali Gün’ün atandığını duyuran AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, AK Parti Aydıncık İlçe Başkanı olarak Osman Levent Başkan ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı olarak Selahattin Atalay’ın atandığını bildirdi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in olurları ile AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı olarak Av. Muhammed Ali Gün atanmıştır” ifadelerine yer verildi.