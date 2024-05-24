İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Artvin, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Konya, Ordu, Sivas, Tokat, Yozgat, Çankırı, Karaman, Aksaray, Amasya, Bartın, Bayburt, Düzce, Giresun, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak milletvekilleri ile bir araya geldi.

Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Bülent Turan, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir katıldı.

GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirilen buluşmada ayrıca Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek, Zehranur Aydemir ve Zeynep Yıldız, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Tahir Akyürek ve Ziya Altunyaldız, Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Rize Milletvekili Karun Mertoğlu, Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Tokat Milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt yer aldı.

Gerçekleştirilen buluşmada, İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetleriyle ilgili katılımcı milletvekilleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.