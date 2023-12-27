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AK Parti Yozgat Kadın Kolları İl Başkanı Erva Kevser Yurtlu, yönetim üyeleri ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Başkan Erva Kevser Yurtlu ve yönetim üyeleri, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın kabri ziyaretinin ardından şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Yurtlu yaptığı açıklamada, “Mahalle konağında, şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif okundu. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Allah’u Teâlâ’dan sevdiklerine, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.