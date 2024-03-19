İlk olarak Sidaş Balıkçılık Tesisini ziyaret eden Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, daha sonra Archimed Medikal Fabrikası’nı ve Garanti Kompozit Fabrikası’nı ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında OSB’yi ziyaret eden Akgül ve Şahan personel ve firma yetkilileri ile bir araya geldi.

“AZ LAF ÇOK İŞ”

OSB’nin Yozgat'ın ekonomik canlanmasında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Akgül, “Yozgat OSB’de faaliyet gösteren yüz akı firmalarımızı ziyaret ederek, firma yetkililerimiz ve emekçi işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Bozok OSB ve Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'nin de faaliyete geçmesiyle Yozgat yatırım ve istihdamda büyük atılım yaşayacak. Biz az laf çok iş üreten ak kadrolarız. Bozok Yaylasının güçlü desteği ile Yozgat için durmadan yorulmadan aşkla koşmaya devam edeceğiz. Yerköy yolu üzerinde 150 hektarlık alanda 89 sanayi parsel üzerine kurulu olan Yozgat OSB, 11 farklı sektörden 46 firma bulunuyor. Şu anda 3 bin 100 kişiye istihdam sağlayan Yozgat OSB, büyük bir ekonomik potansiyele sahipken, hedeflerini daha da yukarılara taşımak istiyor. Doluluk oranının yüzde 100 olması ve inşaatı devam eden firmalarında faaliyete geçirilmesi durumunda istihdam sayısının 5 bine çıkması hedefleniyor” dedi.

“TÜM İŞ İNSANLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Yozgat’a sağladığı istihdam ve ekonomiye katkısından dolayı önemli yere sahip olan tesisleri ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduklarını belirten Şahan, “Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sidaş Balıkçılık Tesisini, Archimed Medikal Fabrikası’nı ve Garanti Kompozit Fabrikası’nı ziyaret ettik. Fabrika yetkililerimizden bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledik. Archimed Medikal Fabrika müdürü Faysal Gökgöz ve fabrika çalışanlarını ziyaret edip, edindiğimiz bilgilerden son derece memnuniyet duyduk. Yerli diyaliz ve kemoterapi koltukları, kan alma- KBB- Cilt bakım ve saç ekim koltukları, proktoloji ve cerrahi masalar, pediatrik masalar hasta servis ve yoğun bakım karyolaları üretip 70 ülkeye ihraç eden firma ülkemiz ve ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yozgat’ımıza sağladıkları istihdam ve ekonomik katkıdan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Yozgat’ımızın her yanı başarı hikayeleriyle dolu. Yozgat OSB’de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünleri üretimi yapan Garanti Giyim Kompozit Teknoloji firmasını ziyaret ettik. Garanti Kompozit firmasının ürettiği savunma sanayi alanındaki teknik tekstil, balistik ve rasyon gıda ürünleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Gurur duyduk” şeklinde konuştu.