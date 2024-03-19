Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesine ilişkin detaylar hala araştırılıyor. Çiftçiler, "Küpe desteği ne zaman ödenecek 2024?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, buzağı desteği ne zaman ödenecek 2024?

Küpe desteği ne zaman ödenecek 2024? Küçükbaş küpe desteği miktarı nedir ve küçükbaş hayvan küpe desteği ne zaman verilecek?

Küpe desteği ne zaman ödenecek 2024? Buzağı desteği ne zaman yatacak 2024? 2024/1 dönemi buzağı destekleme ödemeleri için yapılan aramalar artıyor. Devletin tarım ve hayvancılık için sağladığı destek kapsamında hesaplara yatırılan buzağı destekleme ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, küpe desteği ne zaman ödenecek 2024?

KÜPE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2024?

2024/1 dönemi buzağı destekleme ödemeleri, hayvan sahiplerine bu ay içinde yapılacak. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1'inci dönemde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları olduğu belirtildi.

Bu bilgiler ışığında, buzağı destekleme ödemelerinin 1 Nisan'dan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Ayrıca, buzağı destekleme ödemelerinin en geç 29 Mart tarihine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.