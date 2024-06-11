Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday olarak ABD'li Ajay Banga gösterildi. Peki, Ajay Banga kimdir ve nerelidir? İşte detaylar:

AJAY BANGA KİMDİR?

Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday gösterilen Ajay Banga, 10 Kasım 1959'da Hindistan'ın Pune şehrinde doğdu. Şu anda General Atlantic'te Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Banga, kariyerine birçok önemli pozisyonu sığdırmıştır. ABD Başkanı Joe Biden tarafından 23 Şubat 2023'te Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterilen Banga, daha önce Mastercard'ın CEO'su olarak görev yapmıştır.

AJAY BANGA'NIN ADAYLIĞI VE DÜNYA BANKASI SÜRECİ

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresinin 29 Mart'ta sona erdiği belirtilmiştir. Bu süreçte sadece Ajay Banga'nın aday gösterildiği ve İcra Direktörleri Kurulu'nun prosedürler doğrultusunda başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği ifade edilmiştir. Başkan seçiminin zamanında tamamlanması beklenmektedir.

AJAY BANGA'NIN ÖZEL YAŞAMI

Ajay Banga, Ritu Banga ile evlidir ve iki çocuk sahibidir.

ÖNCEKİ BAŞKAN DAVİD MALPASS

Dünya Bankası'nın mevcut başkanı David Malpass, şubat ayında 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Bu kararın ardından ABD Başkanı Joe Biden, Ajay Banga'yı Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterdiğini açıklamıştı.

Ajay Banga'nın hayatı ve kariyeri dünya genelinde merak uyandırmaya devam ediyor. Dünya Bankası'nın yeni başkanının Ajay Banga olup olmayacağı yakında netleşecek.