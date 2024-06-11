Zekai Aksakallı, 1962 yılında Erzurum'da doğdu. Erzurum Lisesi'nde eğitim gören Aksakallı, lise yıllarında Avusturya'da düzenlenen Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek 397 sporcu arasında 27. olma başarısını göstermiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Aksakallı, 1984 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaktadır.

ASKERİ KARİYER

2009 yılında Yüksek Askeri Şura sonrası Tank Kurmay Albay Komutanlığı görevinden Tuğgeneralliğe terfi eden Aksakallı, askeri kariyerinde önemli adımlar atmıştır. 28 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında ise Korgeneralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yükselişini sürdürmüştür.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi, Zekai Aksakallı'nın kritik bir rol üstlendiği bir olay olarak tarihe geçmiştir. Darbe girişiminden kısa bir süre önce eşiyle birlikte evden çıkan Aksakallı, iki araç tarafından sıkıştırılmış ancak mücadele ederek kurtulmayı başarmıştır. Bu olay sırasında eşi kolundan yaralanmıştır. Aynı anda Özel Kuvvetler Komutanlığı ele geçirilmeye çalışılıyordu.

Bu kritik anlarda, Zekai Aksakallı, kahraman astsubay Ömer Halisdemir'e darbeci Semih Terzi'yi durdurması emrini vermiştir. Halisdemir, darbeci Terzi'yi karargaha girmeden önce vurarak etkisiz hale getirmiş ve kendisi de 30 kurşunla şehit düşmüştür. Ömer Halisdemir'in bu cesur hareketi, darbecilere büyük bir darbe vurmuş ve darbe girişiminin seyrini değiştirmiştir.