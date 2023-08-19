İl Müdürü Abdullah Neşeli Erol İşbilen'i ziyaretinde Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür plaketini takdim etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli yaptığı açıklamada, “ İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet yürütmekte olan çocuk, yaşlı ve engelli gibi kuruluşlarımızda uzun süre hizmet yürüten, kısa zaman önce emekliye ayrılan Erol İşbilen'i Hac İbadeti dönüşü ziyaret ederek Bakanlığımızın teşekkür plaketini takdim ettik. Emekli Öğretmenimiz Erol İşbilen'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyor, ailesi ile birlikte sağlıklı ve mutlulukla bir yaşam diliyoruz” İfadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan