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Bakan Göktaş, bu çerçevede ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere 52,2 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.



“TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNİ HESAPLARA YATIRDIK”

Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini itibara yatırdık. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız” diye konuştu.

Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği’nin de Türkiye Aile Destek Programı’na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: “Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz.”