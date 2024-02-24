Türkiye’de cumartesi ve pazar günü ciddi sıcakların etkili olması bekleniyor. Vatandaşlarımız hafta sonunu Afrika üzerinden gelen sıcak havalar ile geçirecek.

Türkiye genelinde, önümüzdeki cumartesi ve pazar günlerinde ciddi sıcak hava dalgalarının etkisini göstermesi bekleniyor. Hafta sonunu geçirecek vatandaşlarımız, Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarıyla karşı karşıya kalacak.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Türkiye genelinde etkili olan hava durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şen, "Haftaya yağış beklenmiyor, bu durum çok endişe verici" şeklinde duyuru yaptı.

Pazartesi günü ise ülkemize başka bir hava olayının giriş yapması öngörülmüyor. Kurak havaların devam etmesi beklenirken, bu mevsimde kar ya da soğuk hava olmaması beklenen bir durumdu.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Bugün ve yarın, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis görülebilir. Doğu bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde kurak bir periyod yaşanıyor. Önümüzdeki hafta da yağış beklenmiyor gibi. Bu aylarda yağış olması gereken bir dönemde yaşanan bu durum endişe verici."