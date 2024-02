Tahmini Okuma Süresi: dakika

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, POMEM Müdürü Zafer Kişi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Necdet Yavuz, kurum müdürleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

“BİZLERDE DERİN YARALARLAR BIRAKTI”

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç programda yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremi biz de derin yaralarla ve hayatımızın geri kalan kısmında da hiç unutmayacağımız bir zaman dilimi oluşturduğunu söyledi.

İl Müdürü Genç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “6 Şubat depremin hiç bir zaman olmasaydı ve o canlar geçirmeseydik ve o gün oraya giden çalışmak için bulunan bütün arkadaşlarımla kamu görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarının herkes adına da yani psikolojik olarak bir travmaya neden oldu. Bunların başında ben de geliyorum. Deprem olduğunda ben Kayseri’deydim. Gece uyurken evde bir anda sallanmaya başladık. Kayseri de çok fazla etkilendi. Depremden durmak bilmiyordu, trafikler, saniyeler geçiyor ama deprem durmuyordu. Çok korktuk ve afat görevlisi olarak. Daha önceden bu konuların tamamıyla ilgili eğitim ve gerekli çalışmaları yaptığımız için bu denli büyük bu deprem Kayseri’yi de çok büyük etkiledi. Sabah 8 buçuk 9 civarında Kahramanmaraş’taydık ilk gördüğüm manzara bir kamu görevlisi olarak derinden yaraladı. Devletin her zaman ve her daim her yerde hazır olduğunu göstermenin bizim boynumuzun borcu olduğunu biliyorduk. Deprem bölgesine gittiğimde koordinasyon için girdiğim 112 acil çağrı merkezinde koordinasyonda ki kamu görevlisi arkadaşların tamamının şoklu olduğunu gördüm. Deprem bölgesinde kimse ne yapacağı konusunda ufacık bir fikri yoktu. Allah bizlere böyle bir acı yaşatmasın” diye konuştu.

“ALLAH O GÜNLERİ BİZLERE TEKRAR YAŞATMASIN”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, “6 Şubattan geçmişe maziden bugüne felaketlerde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu felaketler vesilesiyle yararlanan hayatta olan insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor kendilerine uzun ömürler diliyorum. 6 Şubat depremi kimine göre deprem kimine, kimine göre asrın kimine göre bin yılın kimine göre bin 500 yılın felaketi. Allah Yozgat’ımızdan Allah hemşehrilerimizden Allah o gün orada olanlardan olamayıp dualarını yollayanlardan gönlü oradaki insanımız da çarpanlardan razı olsun. Allah o günleri bizlere tekrar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.