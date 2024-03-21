Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2024 yılı eğitim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

AFAD tarafından Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Arşimed Medikal firması personeline afet bilinçlendirme eğitim gerçekleştirildi.

2024 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında AFAD, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Arşimed Medikal firması personeline özel olarak eğitim düzenlendi.

AFAD tarafında yapılan açıklamada; “Müdürlüğümüz eğitimcileri tarafından, başta deprem olmak üzere sıklıkla meydana gelen afetler ile afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler konularına odaklanan ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’ ve ‘Yangın Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde afet öncesi gerekli hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrası acil eylemler, deprem, yangın ve tahliye konuları ele alındı. Bu eğitimlerle personelimizi afet anında yapılması gereken doğru eylemler konusunda bilgilendiriyor, toplumsal bilinç ve güvenliğe katkıda bulunuyoruz” denildi.