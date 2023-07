Genel Başkan Taşkın, TÜİK’in açıkladığı resmi verilere göre Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 3,92, yıllık bazdaki artışın ise yüzde 38,21 olduğunu belirtti.

Taşkın yaptığı açıklamada; “Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyonun ise yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini söyleyerek şunları ifade etti; “Bilindiği gibi memur ve memur emeklilerine yılda iki defa zam yapılmakta; zam oranlarını ise 6 aylık enflasyonun toplamı etkilemektedir. Dolayısıyla TÜİK’in açıklamış olduğu resmi veriler memur ve memur emeklilerinin alacağı zammın belirleyicisi olmaktadır. Ancak TÜİK’in gerçek rakamları açıklamayarak manipüle ettiğine dair açıklamalar ve yaygın bir inanış var. Bu açıklamalar memur ve memur emeklilerini temsilen sendikaları endişelendirmektedir. Bu nedenle TÜİK’in açık ve şeffaf olması gerekiyor. Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 olarak açıklandı. Enflasyonun durmadığını ve yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Her şeye zam geliyor. Dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ile emeklileri etkileyen en önemli unsurların başında özellikle elektrik, doğalgaz ve mutfak faturaları geliyor! Tüketimi zorunlu olan mal ve hizmetlerden kaçınmak mümkün değil, ama sürekli kısacak, erteleyerek yaşamaya çalışan dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerimizin hakkı korunmalı, insanca yaşaması sağlanmalıdır. Nitekim zorunlu temel ihtiyaç maddelerinden; elektrik ve doğalgazdan aynı oranda dolaylı vergiler alınıyor; keza ulaşımda aynı… Düşük ve yüksek maaş alandan da aynı oranda vergi alınıyor. Bu, resmen vergi adaletsizliğidir. Bu, gelir dağılımında adaletsizlik ve eşitsizlik yaratıyor. Hayat pahalılığı, memur ve memur emeklilerini her gün daha da yoksullaştırıyor. Memurun içinde bulunduğu ekonomik koşullar yetkili sendikaya utanç olarak yeter! Hükümet ve yetkili sendika, memura ulufe dağıtmayın, gerçekler ortada. Memur ve memur emeklilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için seyyanen zam + refah payı + enflasyon farkı ve bunların toplamına yüzdelik zam yapın; vergi dilimini yükseltin, vergi oranını yüzde 15’de sabitleyin; sağlık çalışanlarına ulaşım yüzde 50 indirimli olsun; 17.00-08.00 arası mesai uygulaması gece mesaisinden sayılsın, nöbet ücretlerini artırın, tavanı, teşviki artırın demeyeceğiz! Zira bugüne kadar söylediklerimizi dinlemediler; hep kendi düşündüklerini uyguladılar, bu yüzden de memur açlıkla sınanıyor! Vergide ve ücretlerde adaletin sağlanmasını istiyoruz. Şunu yapın ki ekonomik gidişat tersine dönsün! Yargıyı bağımsızlaştırın, kamuda liyakat, şeffaflık ve açıklık ilkelerini hayata geçirin. Çarşıda, pazarda ve marketlerde her gün değişen etiketleri denetleyin; fahiş zamlara karşı dar ve sabit gelirli vatandaşların ücretlerini ve satın alma gücünü korumak için yoksulluk sınırın üstünde ücret verin” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan