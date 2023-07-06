Yeşiltepe Mahallesi Saat Kulesi arkasında başlatılan kamulaştırma çalışmalarının sonuncusu olan 4 katlı binanın yıkımına başladıklarını ifade eden Başkanı Yalçın, 'Şehirleri güzelleştiren, kentleri yaşanılabilir yapan ortak kullanım alanları ve meydanlarıdır” anlayışıyla, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimizde sosyal alanlar, geniş ve ferah ortamlar oluşturma gayreti içerisinde olduk dedi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada; “Saat Kulesi arkasında bulunan alanda bugüne kadar 2 taşınmazı kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Bugün ise son binanın yıkımına başladık. Çalışma sonrası yapılacak olan otopark ve peyzaj alanı ile Şehit Mehmet Köklü Parkı ve Merkez Haseki Cami çevresi ilçemizin en değerli en ferah noktalarından biri haline gelecek, cadde boyumuz uzayacak, özellikle yaz aylarında en büyük problemlerimizden biri olan otopark sorunu ve trafik yoğunluğu rahatlayacaktır. Kamulaştırma çalışmalarımız burayla da sınırlı kalmayacak, kent estetiğini bozan yapılarla ve kullanım ömrünü tamamlamış riskli binalarla devam edecek, büyükşehirlere yakışır meydanlar ve ortak kullanım alanları oluşturana kadar sürecektir. İlçemizin, halkımızın ve geleceğimizin menfaatine olan her işte büyük gayret sarf etmeye, aşkla, şevkle ve muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit