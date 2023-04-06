Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Artık açılışına günler kaldı. 400 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız, Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Kırıkkale geçişinde bulunan T15 tünelinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.



”AÇILIŞINA GÜNLER KALDI"

Bin 460 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, “Bir yandan afet bölgesini ihya edecek, diğer yandan başladığımız projelerimizi planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. Hızlı tren hatları yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, tüneller yapıyoruz. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde ülkemizi hızlı tren işletmeciliğiyle biz tanıştırdık. Bin 460 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız da ülkemiz ve milletimizin sabırsızlıkla beklediği dev projelerimizden biri. Artık açılışına günler kaldı. 400 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız, Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacak. Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforuyla tanıştıracağız.1,4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuşacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düşürecek” dedi.



“12 SAAT OLAN SEYAHAT SÜRESİ 2 SAATE, ANKARA-YOZGAT ARASI 1 SAATE İNECEK”

Hattın hizmete girmesi ile seyahat sürelerinin ciddi anlamda kısalacağını belirten Karaismailoğlu, “Hattımızda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktık. Zor bir coğrafya üzerinde yapılan 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunmaktadır. Ülkemize kazandırdığımız pek çok eserde olduğu gibi burada da pek çok ilke imza attık, enleri başardık. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demiryolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli Kırıkkale’de inşa ettik. 89 metre yükseklikle Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü de Elmadağ’da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam bin 676 kilometre ray serimi yaptık.138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulamasına imza attık. Değerli Basın Mensupları, Projenin 315 km'lik Balışeyh-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dâhil olmak üzere tüm çalışmaları daha önceden tamamlamıştık. Şu anda 78 kilometrelik Kayaş-Balışeyh arasındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Kayaş-Sivas arası altyapı işlerinin tümünü bitirdik. Üstyapı, Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geldik. Hattın en kısa sürede hizmete açılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bugün, bu hayalin mesai arkadaşlarımın emeğiyle gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz. Her türlü fedakârlık ve özveriyi göstererek, ciddiyet ve başarıyla çalışmalarına devam eden kıymetli çalışma arkadaşlarımı da bir kez daha tebrik ediyorum. 20 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık” diye konuştu.



“AZİZ MİLLETİMİZ BİZE HER ZAMAN GÜVENDİ”

Projeye katkıda bulunan herkese teşekkür eden Karaismailoğlu, “Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin eşsiz coğrafi konumundan da yararlanarak; lojistikte küresel ve bölgesel bir merkez haline gelmek, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme ağımızı ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dayanıklı şekilde daha da geliştirmek temel önceliğimizdir. Projemizi bu aşamaya getiren tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları ve işçisinden mühendisine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. İHA