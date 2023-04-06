Sorgun Belediyespor'un 7 maçta yenilgisiz 21 puanla şampiyonluğa ulaştığı Play-Off liginde ekonomik olarak ciddi bir farkın olduğu bir yarışma olduğunu belirten Ayyıldız, bazı takımların ekonomik durumlarının yetersiz olmasına rağmen mücadele ettiklerine dikkat çekti. Bu takımlar arasında Sırçalı Belediyespor ve Yerköy Köselispor'un da olduğunu belirten Ayyıldız, bu takımları kutladı.

Ayyıldız, Play-Off öncesi 17 takımlık ligde takımlar arasında büyük uçurumların oluştuğunu ve amatörlüğün artık sürdürülemez bir hal aldığını ifade etti. Boğazlıyan Şekerspor olarak öz kaynak düzeyinde yetiştirdikleri futbolcuların ağırlıkta olduğu bir lig yaşadıklarını ve her maç 9-10 kişi oynattıklarını belirten Ayyıldız, yine de başarılı bir sezon geçirdiklerini ve 17 yaş grubundan da seneye 5-6 oyuncu oynatacaklarını söyledi.

Ayyıldız, Yozgat A.S.K.F.'nin genel sekreteriyim 40 yıllık bir deneyim ve UEFA B belge sahibiyim deneyimlerine dayanarak Play-Off ligindeki eksikliğin giderilmesi ve aradaki uçurumun kapatılması için Sorgun Belediyesi BAL Ligine çıkamazsa iki grup oluşturulmasını önerdi. Çayıralan ve Sorgun'un seri başı olacağı bu iki gruptan liderleri tamamlayan takımların tarafsız sahada oynayacakları müsabaka veya iki müsabaka ile şampiyonun belirlenmesi gerektiğini aksi takdirde diğer takımlar konu mankeni olmaktan öteye gitmediğini savundu.

Son olarak Ayyıldız, tüm futbolseverlere takımlarını destekledikleri için teşekkür etti. Haber Merkezi