Meteoroloji uzmanlarından biri Yozgat, Ankara, Düzce, Bolu ve Sakarya illerini önemli bir tehlikenin beklediğine dair acil uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde hava olaylarının artmasıyla birlikte uzmanlar, risk altındaki bölgeleri belirlemeye başladı.

Uzmanlardan Orhan Şen, Cuma sabahı için tarih vererek uyarıda bulundu. Şen, yaptığı açıklamada, "Yarın akşam, gece ve Cuma sabahı Ankara, Düzce, Bolu, Sakarya, Tokat ve Yozgat illerinde su baskını riski bulunmaktadır. İstanbul'da ise yarın kuvvetli yağmur beklenmemektedir." şeklinde konuştu.

Bu uyarı, bölge sakinlerinin gerekli önlemleri alması için önemli bir bilgilendirme niteliği taşımaktadır.