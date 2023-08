Başkan Av. Ömer Açıkel, “Göreve geldiğimiz günden beri her zaman okullarımızın ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin yanında yer almaya özen gösterdik ve bugünde dün olduğu gibi yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Açıkel şunları söyledi; “Göreve geldiğimiz günden beri her zaman okullarımızın ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin yanında yer almaya özen gösterdik ve bugünde dün olduğu gibi yanlarında olmaya devam ediyoruz. Okula Merhaba projemiz bizim göreve geldiğimizde ilk hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi ve her yıl ara vermeden projemizi istikrarla devam ettiriyoruz. Proje kapsamında ilçe merkezinde ve köy okullarımızda ilkokul 1. Sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize okul çantası, beslenme çantası, suluk ve bütün kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setimizi okulların açıldığı ilk günden itibaren öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu projede hiçbir zaman ihtiyaç sahibi veya başka herhangi bir ayrım gözetmeksizin bütün öğrencilerimize ulaştık. Çocuklarımıza okulun ilk günlerinde bu şekilde bir hediyeyle ulaşmak onların okula adaptasyon süreçlerini bizce hızlandırıyor ve okula başladıkları gün böyle bir hediyeyle karşılanmak çocuklarımızı çok mutlu ediyor. Bende bizzat dağıtımı gerçekleştirdiğimden dolayı çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da yine Okula Merhaba projemiz kapsamında çocuklarımıza ulaşıp okula başladıkları ilk gün heyecan ve mutluluklarına ortak olacağız. Şimdiden bütün öğretmen ve öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum” dedi. Melike Aslı Arslan