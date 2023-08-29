Milli Türk Talebe Birliği her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen gençlik kamplarını bu yıl Osmaniye’de yaptı.Milli Türk Talebe Birliği her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen gençlik kamplarını bu yıl Osmaniye’de yaptı.MTTB Yozgat İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, Bu senede gençlik kampımıza katılım sağlayarak Yozgat’la ilgili raporlarımızı Genel merkeze sunduk ve programlarımızla ilgili sunumlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Yurdusever yaptığı açıklamada, “Bazı illerimizde devir teslim yapılırken Genel Başkanımız Avrupa Birliği Komisyon Başkanımız İstanbul Milletvekilimiz Dr. İsmail Emrah Karayel Tarafından Yozgat’ta Mevcut yönetimimizin Bir dönem daha göreve devam edilmesi kararı alınmıştır. Bizlere olan güveni için genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yılda yaklaşık 15 bin genç hareketliliği oluşturduğumuz faaliyetlerimize daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu. Yasin Nazım Kayhan