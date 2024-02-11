Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, projelerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Bozok Kent ve Uluğbey projelerini açıklayan MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, açıkladığı proje ile Yozgat’ta spordaki ayrışmaya son vereceklerini söyledi.

Açıkel, bütün amatör takımları belediyenin imkânları ile destekleyip, Yozgatspor’u profesyonel lige hep beraber çıkartacaklarını söyledi.

Proje ile alakalı bir açıklama yapan Açıkel, “Allah’ın izni, sizlerin destekleriyle Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde, Yozgat’ta spordaki ayrışmaya son vereceğiz. Bütün amatör takımları belediyenin imkânlarıyla destekleyip Yozgatspor’umuzu hak ettiği profesyonel lige hep beraber çıkartacağız. Çünkü spora değer, Yozgat’a değer” ifadelerini kullandı.