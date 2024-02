Tahmini Okuma Süresi: dakika

Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki tanıtım töreninde konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tüm adaylara başarılar diledi.

MHP için Yozgat'ın çok önemli olduğunu belirten Sedef, "Tarihinde Yozgat her zaman üç hilale sahip çıkmış, partimizin çok düşük oranlarda oy aldığı dönemde dahi milletvekilliği vermiştir, belediye başkanlığı vermiştir. Bugün de inanıyorum ki bu salonda bulunan ülküdaşlarımız, büyüklerimiz, analarımız, bacılarımız ve ülkü ocaklı gençlerimiz inandığı sürece Yozgat'ın bütün köşelerinde üç hilali burçlara dikeceğiz inşallah. Bu mücadelede sizlere güveniyoruz” dedi.

Alparslan Türkeş'in Yozgat'tan milletvekili olduğunu da hatırlatan Sedef, "Bununla da gurur duyuyoruz. Bugün 13 ilçe, 22 belde adayımızla karşınıza çıktık. MHP'nin belediye kazanması demek, insanlara oy verdi, vermedi ayrımı yapmak değil, Yozgat'ı bütünüyle kucaklamak ve birlik beraberlik içerisinde kendi memleketimize hizmet etmek demektir" diye konuştu.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da tüm belediye başkan adaylarına başarı temennisinde bulundu.

“YOZGAT’IMIZIN HER İLÇESİNİ ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA TANIŞTIRMAK İÇİN ANT İÇTİK”

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ise, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Bilge Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin olurları ve Genel Başkan Yardımcımız hemşehrimiz Sadir Durmaz’ın açıklamalarıyla adaylarımız belirlenmiştir. O andan itibaren tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte toplantılarımızı gerçekleştirip ayırmadan ayrıştırmadan canla başla mücadelemizi verip Yozgat’ımızın her ilçesini Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak için ant içtik ve Allah’ın izniyle başaracağız. Bizlerin her fırsatta yüzünü ağartan mevcut belediye başkanlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Belediye başkanlarımız göreve geldikleri günden itibaren Milletvekilimiz Ethem Sedef’inde destekleriyle ilçelerinde beldelerinde iz bırakan işlere imza atarak Yozgat’ın her yerinde parmakla gösterilen hizmetler icra ettiler. Belediye başkanımızın çalışkanlıklarından ve emeklerinden hemşehrilerimiz razı, Allah’ta razı olsun. Bizler tüm ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte, yılmadan yorulmadan adaylarımızın yanında olup partimizi ve adaylarımızı anlatarak nihayetinde de Yozgat’ımızın burçlarına 3 hilali asacağız. Yozgat il başkanı olarak bugünden itibaren tüm ülküdaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin birlik olalım. Küskünlükleri, kırgınları bir kenara bırakıp partimizin bir oy daha fazla alabilmesi için davamızın, partimizin ve adaylarımızın yanında olup seferberlik ruhuyla mücadele ederek 31 Mart akşamında tüm sandıkları patlatalım. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emaneti, liderimiz Devlet Bahçeli’nin göz bebeği olan Yozgat’ımızın her ilçesinde her beldesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin zaferiyle bu seçimi sonuçlandıralım. Ben sözlerimi bu duygu ve düşüncelerle tamamlarken katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sefer bizim zafer Allah’ındır. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

“31 MART 2024 AKŞAMI 3 HİLALİ YENİDEN BURÇLARA DİKECEĞİZ”

MHP Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “Sevdamızın yiğit erleri, davamızın yılmaz neferleri hepinizi selamlıyorum. 2019 yılında ‘ehline emanet bizim memleket’ düsturuyla bismillah deyip yola çıktık. Elhamdülillah 5 yıl boyunca Sayın Vekilimizin desteğiyle Sayın Sadir Durmaz başkanımızın desteği ile Genel Başkanımızın oluruyla Yozgat’ın en çalışkan belediyelerinden bir tanesi olmanın şerefine layık olduk. İnşallah aynı aşkla, aynı şevkle ‘hakkın yolunda halkın yanında’ düsturuyla ya Allah yeniden bismillah diyerek tekrar yola çıkıyoruz. 31 Mart 2024 akşamı 3 hilalimizi yeniden burçları dikmenin, yeniden göndere çekmenin şerefine layık olacağız. Yozgat ve ilçeleri kararını çoktan vermiş. 5 yıl önce yola çıktığımızdaki heyecanımız ve memleketimize olan hizmet etme aşkımızla daha nice güzel çalışmaları ilçemize kazandıracak, inşa ettiğimiz huzur ve esenlik iklimini vatandaşlarımızın desteğiyle sürdüreceğiz. Akdağmadeni için şahlanış vakti başlıyor” şeklinde konuştu.

“ÜLKÜCÜ HAREKET AYAĞA KALK”

Tanıtım toplantısında konuşma yapan MHP Sorgun Belediye Başkan adayı Mustafa Erkut Ekinci, “Cenabı Allah bizlere Yozgat’ın merkezine ülkücü hareketin mührünü vurmayı nasip etsin. Yozgat’ın merkezinde bizi bekleyen yavrularımız var, yaşlılarımız var, geleceğine ışık tutacağımız gençlerimiz var. Her birinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. ‘Ülkücü hareket ayağa kalk’ diyorum” diye konuştu.

MHP Şefaatli Belediye Başkan adayı Müjdat Karaca yaptığı açıklamada, “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminde bizleri tekrardan Şefaatli Belediye Başkanı adayı olarak onurlandıran Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50’nci yılında ilk defa Şefaatli’de belediye kazanmamızın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah partimizin kuruluşunun 55’inci yılında da 3 hilalimizi belediyemizin burçlarından indirmeyeceğiz. Bizler mücadele erleriyiz, bizler ülkü ocaklarından geçmiş vatan ve millet sevdalılarıyız. Geçmişteki 5 yıl sürede hiçbir zaman emanete ihanet etmedik. Bayrağımıza leke sürdürmedik. Allah rızası için çalıştık. Önümüzde ki seçimde de bu başarıyı devam ettirmek için hep birlikte çalışacağız. 5 yıl boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen başta Genel Başkanımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT TÜRKİYE’NİN TEMİNATI BİR TÜRK ŞEHRİDİR”

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel ise, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla Yozgat Belediye Başkan adayı gösterilmiş bulunmaktayım. Milletvekilimiz, İl Başkanımızın önderliğinde bütün teşkilatlarımız tek yumruk, tek ses, tek nefes, tek yürek olarak inşallah bu seçime hazırlanıyoruz. Besmeleyle başladık, Cenabı Allah inşallah 31 Mart akşamı elhamdülillah diyerek kapatmayı nasip etsin. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emaneti, Devlet Bahçelinin göz bebeği Yozgat’tan aday gösterilmiş olmak özellikle Başbuğun partisi Türkeş’in partisinden aday gösterilmiş olmak benim için hayatımda yaşadığım en büyük gurur ve en büyük onur kaynadığı olmuştur. Yozgat Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle ‘Ünlü süvarilerin harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu Bozok yaylasıdır.’ Yozgat davamız için önemli kadim bir Türk şehridir. Yozgat düşmana geçit vermeyen canını vatan için, bayrak için feda eden büyük Türkiye’nin teminatı bir Türk şehridir. Yozgat kanlarıyla toprağı vatan yapan bayrağı kırmızıya boyayan şehitlerin ve gazilerin diyarıdır. Yozgat Milliyetçi Hareket’in gerçek kalesidir. Bu saatten sonra kalenin anahtarı emin olun sizin elinizdedir. Emaneti iş bilene, emaneti ehline vermenin zamanı çoktan gelmiştir” dedi.

“BEN BU EMANETİ ALMAYA GELDİM”

Emaneti almaya geldiğini belirten Açıkel, “Yozgat’ta doğdum, Yozgat’ta büyüdüm, Yozgat’ta okudum şimdi bu emaneti almaya geldim. 2014 yılında Sarıkaya’ya gittim dediler ki ‘Yozgat’tan geldi Sarıkaya’da seçim mi kazanacak’ O yılda tarihi farkla seçimi kazandık. Şimdi Sarıkaya’dan Yozgat’a geldim ‘Yozgat’ta seçim mi kazanacak’ diyorlar. Bizi görmezden geliyorlar, bizi küçümsüyorlar. 31 Mart akşamı onlara öyle bir ders vereceğiz ki 3 hilali Yozgat’ın burçlarına yeniden dikeceğiz. Ben bu emaneti almaya geldim. Cenabı Allah izin verirse bu emaneti hep birlikte alacağız. Ben inanıyorum çünkü hazırız, çünkü umutluyuz, çünkü inançlıyız, çünkü kararlıyız. 20 yıl önce Yozgat Belediyesinde 3 hilal vardı. 2004 seçiminde bu bayrağı teslim ettik. Tam 20 yıl geçmiş bu hasretlik cana yetti, bu hasretlik bitsin artık. 20 yıllık hasreti hep beraber bitirelim inşallah. 3 hilalin aydınlığı hepimizi ışıtsın. Gönlümüzde ki, yüreğimizde ki bu hasret ateşi içimizi yeniden ısıtsın” diye konuştu.

“İKİ TEPENİN ARASINA SIKIŞIP KALMIŞ YOZGAT’I KURTARMAYA GELİYORUZ”

“Yozgat birisi Çamlık, birisi Nohutlu Tepesi. İki tepenin arasına sıkışıp kalmış Yozgat’ı bu dar boğazdan kurtarmaya geliyoruz. Yozgat 2’den büyüktür. Yozgat artık kişisel çatışmalardan bıktı. Sen ben kavgasından bıktı. Kavga dilinden usandı. Yozgat’ın bütünleşmeye ihtiyacı var. Yozgat’ın sevgi diline ihtiyacı var. Yozgat’ın birlik olmaya ihtiyacı var. Yozgat’ın huzura, kardeşliğe, dayanışmaya istişare kültürüne ihtiyacı var. Yozgat’ın yeni bir vizyona ihtiyacı var. Yozgat’a yeni bir ses olmaya talibiz. Yozgat’ımıza yeni bir nefes olmaya talibiz. Yozgat tıp ki Akdağmadeni’nde olduğu gibi, Yozgat tıp ki Sorgun’da olduğu gibi, Yozgat tıp ki Şefaatli’de olduğu gibi, Yozgat tıp ki Sarıkaya’da olduğu gibi üretken belediyecilikle inşallah Yozgat’ı da tanıştıracağız. Yozgat ortak akılla buluşsun. İkilikler, ayrılıklar, çekişmeler son bulsun. İnsanlarımıza yeni yeni iş kapıları açılsın, turizm canlansın, sokakları pırıl pırıl, insanların yüzü ışıl ışıl olsun. Esnafımızın artık yüzü gülsün, öğrencinin gözü parıldasın. Yozgat bir kültür ve sanat şehri olsun. İnşallah Yozgat’ın emeklisi rahat etsin. Gençler eğitimde daha güzel fırsatlar yakalasın. Yozgat çevreye duyarlı şehir estetiğine sahip, sokak hayvanlarına sahip çıkan bir şehir olsun. Yozgat artık kabuğunu kırsın. Yozgat Yozgat’tan çıksın, Türkiye’ye açılsın, Avrupa’ya açılsın. Bilim ve teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak çağa ayak uydursun. Aynı zamanda eşsiz ve derin Yozgat kültürüne sahip çıksın. Yozgat’ı Yozgat yapan tarihi değerlerle yeni bir sayfa açsın. Yozgat artık bir spor şehri olsun. Yozgatspor ikiye bölünmesin tek olsun. Yozgatspor ve cefakar taraftarı bir olsun, birlik olsun, inşallah şampiyon olsun. Bütün bu dilekleri gerçekleştirmek için milletvekilimiz ve teşkilatlarımızla beraber bu vizyona sahip projelerimiz hazır. Bu vizyonu Yozgat’ı projelerle renklendireceğiz. Başkaları gibi birinin yaptığını eleştirip diğerinin yaptığını yıkmayı vaat etmiyoruz, kavga vaat etmiyoruz, ayrışma vaat etmiyoruz, ayrılık vaat etmiyoruz. ‘Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır’ diyoruz. Sevgi dilini hakim kılmayı vaat ediyoruz. Bu projeleri gerçekleştirecek vizyona sahibiz. 10 yıllık belediye başkanlığı dönemimde sadece Yozgat’ta değil, Türkiye’de almadık ödül bırakmadım. İnşallah Yozgat’ı da üretken belediyecilikle, sosyal belediyecilikle, ödüllerle tanıştırıp Türkiye’nin sürekli gündeminde tutacağız. Ben, ülkücü harekete gönül vermiş, bir yerde bizlere gönülleri kırılmış bütün ülkücü abilerime, bütün ülkücü büyüklerime sahip çıkıyorum. Ülkücüler öz evladınız Ömer Açıkel’e sahip çıkın. Siz hemşehrilerim bu kardeşinize sahip çıkın” diye konuştu.

MHP il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımının ardından sanatçı Ahmet Şafak konser verdi. Konserde Yozgat halkı doyasıya eğlendi.