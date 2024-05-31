Abdullah Gül'ün, Fetullah Gülen'in ABD'den kalıcı çalışma vizesi (I-140) alabilmesi için Washington'a bir mektup yazdığı iddia ediliyor. Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın paylaştığı video, Gül'ün bu süreçte nasıl bir rol oynadığını detaylandırıyor. İşte haberin önemli noktaları:

Abdullah Gül'ün Müdahalesi: Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün, Fetullah Gülen'in ABD'de kalıcı çalışma vizesi alabilmesi için harekete geçtiği ve Washington'a bir mektup yazdığı öne sürülüyor. Gül'ün, Gülen'i öven ve terör faaliyetleriyle ilişkisiz olduğunu belirten bir yazı gönderdiği belirtiliyor.

Ekrem Dumanlı'nın İfşası: Ekrem Dumanlı, yayımladığı videoda Abdullah Gül ile yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Dumanlı, Gül'ün Gülen'in vize problemi hakkında bilgi aldıktan sonra, "Ben bunu hallederim" diyerek duruma müdahale ettiğini ifade ediyor. Gül'ün, Gülen'in vize başvurusuna destek olmak için ABD'ye resmi bir yazı gönderdiğini belirtiyor.

Resmi Yazışmalar: Dumanlı, Gül'ün ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, Gülen'in terör örgütü üyesi olmadığı ve barışçıl bir kişilik olduğu yönünde ifadeler bulunduğunu söylüyor. Ayrıca, Washington Büyükelçisi'nin bu mektubu işleme koymak istememesine rağmen Gül'ün ısrar ettiğini ve yazının ABD'ye iletildiğini aktarıyor.

Vize Süreci: Fetullah Gülen'in, 1999 yılında ABD'ye gitmesinin ardından vize başvuru süreçlerinin uzun sürdüğü ve birçok başvurusunun reddedildiği, ancak 2006 yılında yapılan I-140 başvurusunun Abdullah Gül'ün müdahalesi sonrasında 2008 yılında onaylandığı vurgulanıyor.

Bu iddialar, Türkiye'de siyasetin ve FETÖ ile ilişkilerin yeniden tartışılmasına yol açacak gibi görünüyor. Abdullah Gül'ün bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.