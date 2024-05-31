İlişkiler üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Aşkım Kapışmak, Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na girdi. Kapışmak, edebi kariyerinin yanı sıra "Elma Dersem Çık", "Nasipse Olur" ve "Kolpaçino 4 4'lük" gibi filmlerde de yer aldı.

Kitapları ve Youtube kanalının yanı sıra katıldığı programlarda da ilişkiler hakkındaki yorumları ile dikkat çeken Aşkım Kapışmak'ın biyografisi ve hayatı gündemde yer alıyor. 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kapışmak, Marmara Üniversitesindeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. İlişkiler üzerine çok sayıda kitabın yazarı olan Aşkım Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler de verdi. İşte, yazar Aşkım Kapışmak'ın hayatı ve biyografisi.

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aşkım Kapışmak, henüz on iki yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi almaya başladı. Lise yıllarında birçok sahne deneyimi kazanan Kapışmak, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na girdi. Ancak, bir öğretmeninin yönlendirmesiyle insan ilişkileri alanında profesyonel çalışmalar yapmaya karar verdi.

AKADEMİK VE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

Marmara Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra, Amerikan Newport Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri ve Psikoloji lisansını bitirdi. Bu süreçte zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü olarak çalışmaya başlayan Kapışmak, Maltepe Cezaevi'nde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbul'da birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimi aldı.

EĞİTMENLİK VE SEMİNERLER

Mezun olduğu Marmara Üniversitesi'nde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi ve çeşitli üniversitelerde konuşmacı olarak davet edildi. Bu seminerler sırasında, sınava girecek öğrencilere dört yıl boyunca danışmanlık yaptı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi aldıktan sonra Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı. Starbucks, Wella, Head and Shoulders, Borusan, Quinn Group, Corio Group ve Profilo Mehmet Tatlı gibi firmalara iletişim seminerleri düzenledi.

TELEVİZYON KARİYERİ VE SAHNE SANATLARI

2011-2012 sezonunda Turkmax'ta "Buyrun Paylaşalım" adlı programı hafta içi her gün canlı olarak hazırlayıp sundu. 2012 yaz sezonunda Star TV'de "Ayşe ile Alişan" programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümünü hazırladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak, üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahnelemeye başladı.

KİTAPLARI VE GÜNCEL ÇALIŞMALARI

2011'de yayınladığı "Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan" adlı kitabındaki içerikleri stand-up gösterisi şeklinde sahnelemeye başladı. Sonrasında "Beni Benimle Aldatır mısın" ve "Küçük Mutluluklar" adlı kitaplarını okuyucularla buluşturdu. Halen üniversiteler, belediyeler ve özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenlemeye devam eden Kapışmak, bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.

AŞKIM KAPIŞMAK’IN KİTAPLARI

Aşkımın Beden Dili

Beni Benimle Aldatır mısın?

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

Ebeveynlik Cüzdanı

Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi

Terzi

Yaşam Kitabı

Küçük Mutluluklar Kitabı

Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma

Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş

Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun