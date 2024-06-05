Avusturya doğumlu Türk millî futbolcu Mert Müldür’ün babasının Yozgatlı bir işçi olduğu öğrenildi.

3 Nisan 1999’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da dünyaya gelen Mert Müldür’ün babası Yozgatlı bir işçi iken annesi ise Bingöllü ev hanımı.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başlayan Müldür, daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Avusturya'da yaşayan Bingöllü anne ve Yozgatlı babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti.

Müldür, Türkiye Millî Futbol Takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamakta olan başarılı futbolcu Mert Müldür, halen A Milli Takımda defans, sol bek ve sağ bek mevkilerinde oynuyor.

Futbola çocuk yaşlarda Viyana’nın parklarında ve sokaklarında başladığı bilinen Müldür, o günleri anlatırken, “Annem ve babam futbol oynamama hep kızardı. Ben de oynamaktan hiç vazgeçmedim” ifadelerini kullandı.