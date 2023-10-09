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Özellikle sağlık sektöründe olmak üzere birçok sektördeki iş ilanlarını sunan İŞKUR, Ekim 2023'te 81 ilde 18 yaş üstü yüzlerce personel alımı yapacak. İşte bu alımların şartları ve kontenjanları:

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE KONTENJANLAR:

Güvenlik Görevlisi (Hastane): 5

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 77

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 1

Hasta Refakatçisi: 6

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 253

Hastane Hizmetlisi: 31

Temizlik Görevlisi (Hastane): 17

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 7

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İş başvurusu yapmak istediğiniz meslek grubunu belirleyin.

İŞKUR'un resmi internet sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidin.

"Meslek" yazan kutucuğuna başvuruda bulunmak istediğiniz meslek grubunu yazın ve "Ara" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ilanlara göz atın.

Başvuru şartlarını karşılıyorsanız, ilanın detaylarına girin ve "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

Başvuruda bulunmadan önce İŞKUR kaydınızı oluşturmanız gerekebilir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin.

İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun.

Bilgileri doldurduktan sonra kaydederek giriş yapın.

Unutmayın ki İŞKUR'a kayıt olurken iş arayan mı yoksa işveren mi olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir. Ayrıca, iletişim bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeyi unutmayın. İŞKUR size uygun iş fırsatlarına erişim sağlayacak ve iş arama sürecinizi kolaylaştıracaktır.