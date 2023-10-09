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Ülkemizde kış mevsimi artık kendini daha fazla hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İç Anadolu bölgesinde yer alan Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat gibi illerde kışın etkisini iyice hissettireceği tarihler hakkında bilgi verdi.

Ökten'in paylaşımında, "Türkiye'de gece sıcaklıkları hızla düşüyor. 10 Ekim tarihinden itibaren özellikle iç bölgelerde kış değerlerine inmeye başlayacak. Doğu Anadolu'da ise sıcaklık sıfırın altına düşecek" ifadeleri yer aldı.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte bu illerde hava koşullarının daha soğuk ve don olaylarının artacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar, kışın etkisini hissetmeye başlayacakları tarihleri göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaya davet ediliyor.