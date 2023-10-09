Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde boş zamanı arkadaşları ile geçirme, müzik dinleme, aile ile vakit geçirme, kitap-gazete-dergi okuma ve televizyon izleme gibi aktiviteler şeklinde sıralanıyor.

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Boş zamanında Yozgat şaşırttı! (2)-1

Türkiye genelinde boş zamanın en fazla kitap-gazete-dergi okuma ve televizyon izleme kategorilerinde geçirildiği görülüyor. Müzik dinleme ise en az tercih edilen boş zaman aktivitesi olarak öne çıkıyor.

Boş zamanında Yozgat şaşırttı! (3)

Çıkarılan haritaya göre Yozgat boş zamanında kitap, gazete ve dergi okuyor.

Boş zamanında Yozgat şaşırttı! (4)-1

Türkiye'de boş zamanlarını kitap, gazete ve dergi okuyarak geçiren iller arasında Yozgat yer alırken, Tokat, Amasya, Samsun ve Çorum gibi iller boş zamanlarını televizyon izleyerek değerlendiriyorlar.

Araştırma sonuçlarına göre, boş zamanını gazete, dergi ve kitap okuyarak geçiren iller arasında Yozgat'ın yanı sıra Sivas ve Ordu da yer alıyor. Başkent Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler ise boş zamanlarını daha çok televizyon izleyerek değerlendiriyorlar.

Boş zamanında Yozgat şaşırttı! (3)-1

Müzik dinlemeyi boş zamanlarında tercih eden iller arasında ise Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır öne çıkarken, boş zamanlarını arkadaşları ile geçiren iller ise sadece Mersin ve Adana olarak sıralanıyor. Aile ile zaman geçirmeyi tercih eden iller ise daha çok Ege bölgesi şehirleri ile Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Nevşehir gibi iller olarak belirleniyor. (Melike Aslı Arslan)

Kaynak: İleri Gazetesi