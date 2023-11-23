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Ekonomide önemli değişikliklere neden olacak 80 maddelik yeni bir torba yasa Meclis'e sunuluyor. İşte dikkat çeken başlıklar:

1. EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR!

En dikkat çekici başlıklardan biri, ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için özel bir sigorta sistemi devreye alınacak. Devlet, ödenecek primlerin her ay üçte birini karşılayacak; bu tutar aylık bin 430 lirayı bulacak. Ayrıca, ev hanımları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

2. DEPREM BÖLGESİNDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA SERT CEZALAR

Depremden etkilenen illerde, inşaat ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezaları uygulanacak. Bu adım, deprem bölgelerindeki vatandaşları fahiş fiyat artışlarından koruma amacını taşıyor.

3. ŞANS OYUNLARINDA İKRAMİYE DAĞITIM ORANLARI ARTIYOR

Torba yasada, tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a çıkarılıyor. İkramiyelerin toplamı, hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 90'ından fazla olamayacak. Bu adım, şans oyunlarındaki rekabeti artırarak oyunculara daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

4. ÇEK İBRAZ YASAĞININ SÜRESİ UZATILIYOR

Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak. Uygulama, 31 Aralık 2025'te sona erecek. Bu süre uzatılmasıyla birlikte çek kullanıcılarına daha fazla esneklik sağlanacak.

Yeni torba yasa, ekonomideki çeşitli sektörlere yapılacak önemli müdahaleleri içeriyor. Meclis'ten geçmesi durumunda, bu düzenlemelerin Türkiye genelinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.