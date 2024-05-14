Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yozgat Eğitim Bir Sen Şubesi arasında 5’incisini düzenlenecek Geleneksel Futsal Turnuvası için protokol imzaladı.

İmza törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli katıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, “5’incisini düzenleyeceğimiz Geleneksel Futsal Turnuvası için Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokolümüzü imzaladık. Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Rasim Parlak Bey'e ve Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak Bey'e teşekkür ediyoruz” dedi.