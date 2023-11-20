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Elektrikli otomobil tutkunları için sevindirici bir haber geldi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesiyle birlikte, Hyundai'nin öne çıkan modeli beklenen dev indirimle dikkat çekiyor. Elektrikli otomobillerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi, ünlü otomotiv yazarının açıklamalarına göre, söz konusu modelin fiyatında 500 bin TL'lik bir indirimi beraberinde getirdi.

Resmi Gazete'de duyurulan düzenleme sonrasında, ünlü otomotiv yazarı tarafından paylaşılan bilgilere göre, belirli bir Hyundai modelinde 500 bin TL'lik indirim müjdelendi. Kasım ayına özel kampanya ile bu avantajın değerlendirileceği belirtiliyor. Elektrikli otomobillerde fiyatların merak konusu olduğu şu günlerde, Hyundai IONIQ 5 modelindeki dev indirim, otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesinin ardından fiyatlar merak konusu oldu. Düzenlemenin etkisiyle Hyundai'nin IONIQ 5 modelinde büyük bir indirim bekleniyor. Ünlü otomotiv yazarı Murat Tosun, Hyundai IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive modelindeki müjdeli indirimi duyurdu. Güncel fiyatının 2 milyon 300 bin TL olduğunu belirterek, kasım ayına özel kampanyaların bu indirimden faydalanılmasını sağlayacağını söyledi.

BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

Hyundai Türkiye yönetimi fiyat listesinde güncelleme yapmadığını belirtse de, IONIQ 5 modelindeki vergisiz fiyatın 1 milyon 370 bin TL olduğu ve yeni düzenlemeyle yüzde 10 ÖTV dilimine girdiği belirtiliyor. Bu durumda, 1 milyon 800 bin TL'lik fiyatıyla 500 bin TL'lik bir indirim söz konusu olacak. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen otomobil tutkunları, kasım ayındaki kampanyalardan faydalanarak IONIQ 5 modelini avantajlı bir şekilde sahip olabilecekler.

IONIQ 5 MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Hyundai IONIQ 5 modeli sadece fiyatıyla değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 170 PS güç, 350 Nm tork üreten model, 100 km/s hıza ulaşması için sadece 8,5 saniye gerektiriyor. Maksimum hızı 180 km/s olan bu elektrikli otomobil, hızlı şarj konusunda da etkileyici bir teknolojiye sahip. DC 350 kW Hızlı Şarj ile yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar olan şarjını 18 dakikada tamamlayarak kullanıcılarına pratik bir çözüm sunuyor.