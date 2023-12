Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat dahil 8 ilde hizmet veren firma 50 yıllık yolculuğunu ve hedeflerini anlattı. Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü markası Kalekim, sektördeki 50’nci yaşını kutladı.

Kalekim’in sektöründe Türkiye’nin küresel bir değeri olduğunu belirten Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “Şirket olarak, yerli ve milli üretime verdiğimiz değerle bundan yarım asır önce bir yolculuğa çıktık. Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir yenilikçi ürün ve uygulamalarımızla bu 50 yıla pek çok ilki ve yeniliği sığdırdık. Bugün ürünlerimiz ülkemizin milyonlarca hanesinde kullanılmasının yanında, aynı zamanda dünyanın 80 ülkesinde tüketici ve profesyonellerle buluşuyor. İlk günden bugüne gelen üretim yolculuğumuz boyunca her zaman insanlara en iyi sunma hedefiyle çalıştık ve bu sayede elimizin değdiği her yere izimizi bıraktık. Yaşamın her alanında dokunduğu her yerde iz bırakmış bir marka olarak, cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da kurucumuz merhum İbrahim Bodur’dan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“YOZGAT'TA FABRİKA”

Karaoğlu, “Yerli ve milli üretime verdiğimiz değerle bu yolda ikisi Mersin ve ikisi Balıkesir’de olmak üzere İstanbul, Yozgat, Isparta, Erzurum, Mardin, İzmir’de bulunan toplam 10 fabrikamız ile üretimimize devam ediyoruz. Halihazırda yapı kimyasalları üretim kapasitemiz 1 milyon ton, boya ve sıva tesisinin kapasitemiz ise, 50 bin tonu geçiyor. Ürünlerimizi ise, iç pazarın yanı sıra 80’e yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Şirket olarak, güçlü üretim kapasitemiz gibi finansal açıdan da güçlü bir mali yapıya sahibiz. Bu yılın ilk 9 ayında net dönem karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120 oranında arttırdık. 2022’nin ilk üç çeyreğinde 274 milyon lira net dönem karımızı, bu yılın aynı döneminde 603 milyon liraya çıkardık. Net satışlarımız da yüzde 79 artışla 2,5 milyar lira oldu. Yurt içi satışlarımız yüzde 89, yurt dışı satışlarımız da yüzde 61 oranında arttı. 2023’ü de yine yatırımcılarımızla paylaştığımız yılsonu hedeflerimizle paralel bir noktada tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’A GES PROJESİ”

Şirket olarak, yatırımları sadece fabrika ve üretim noktasında yapmadıklarını dile getiren Karaoğlu, “Sürdürülebilir geleceği de düşünerek ilerliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda hem karbon ayak izimizi daha da küçültmek hem de enerji maliyetlerimizi düşürmek amacıyla güneş enerji santrali kurma kararı aldık. Bu çerçevede Yozgat Yerköy’de 6,05 milyon dolarlık yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta grup içi enerji ihtiyacımıza karşılayacak olan 7.19 mWp kapasitesindeki bu yeni yatırımımızı 2024 yılının başında faaliyete almayı planlıyoruz. Ayrıca yeni yatırımların yanında, aynı zamanda yeni marka ve ürünlerimizi de tüketici ve profesyonellerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk olarak, 2021’de doğadan ilham alarak, hayat verdiğimiz yeni markamız Visuelle’i pazara sunduk. Dekoratif kaplama sektörüne önemli bir yenilik getiren Visuelle ile birlikte yine dinamik boya markamız Bi’Boya da hem sektörün hem de ustaların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyorlar” dedi.