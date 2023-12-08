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Gençlerin kutuplar hakkındaki düşüncelerini görsel sanatlar aracılığıyla ifade etmelerini ve kutup bilimleri alanında farkındalık oluşturmalarını amaçlayan yarışmada 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Rumeysa Suna Öcal Türkiye 1’incisi oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen yarışmada Türkiye 1’incisi olan Rumeysa Suna Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekki Akkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Rumeysa Suna Öcal’a, Öğretmen Demet Arslan ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi okul idarecileri eşli etti.

Yarışmada göstermiş olduğu başarıdan dolayı Rumeysa Suna Öcal’ı tebrik eden İlçe Müdürü Akkan, “Müdürlüğümüze bağlı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Rumeysa Suna Öcal, cumhurbaşkanlığımız himayelerinde düzenlenen ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında kutuplarda Bilim Temalı’ resim yarışmasında lise kategorisinde Türkiye 1’incisi olmuştur. Türkiye 1’incisi olan öğrencimizi müdürlüğümüzde ağırladık. Öğrencimiz Rumeysa Suna Öcal’ı, öğretmeni Demet Arslan’ı ve okul idaresi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.