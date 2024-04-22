Elektronik tebligat ile 126 bin 990 ağacın korunmasına katkı sağlanırken, 7 milyar 136 milyon 589 bin TL de kamu tasarrufu sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Elektronik Tebligat hizmeti ile PTT AŞ’nin, elektronik olarak tebligatların anında alıcılarına ulaştırılabilmesini imkan tanıyarak; zaman, işgücü ve maliyet gibi birçok alanda tasarruf sağladığını da açıkladı. Ulusal Elektronik Tebligat (UETS) ile 5 yıllık süreçte 126 bin 990 ağacın korunmasına katkı sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, hizmetin yaygınlaştırılması ile hem zamandan tasarruf sağlarken hem de çevrenin korunması adına önemli adım attıklarını kaydetti.

UETS İLE BÜYÜK TASARRUF

Bakan Uraloğlu, UETS ile gönderilen 213 milyon elektronik tebligat sayesinde fiziksel olarak iletilen tebligat ücretinden 7 milyar 136 milyon 589 bin TL kamu tasarrufu yapıldığını vurguladı.

Gerek iş gücü, gerek kullanılan kâğıt, toner, elektrik, araç, yakıt gibi maliyete etki eden unsurlar göz önüne alındığında söz konusu tasarruf miktarı bu rakamın çok daha üzerine çıktığını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu sistem sayesinde ülkemiz önemli miktarda tasarruf sağlandığını söyledi.

UETS mobil uygulamasının da hizmete girdiğine işaret ederek, uygulama ile elektronik tebligatların kolaylıkla görüntülenebildiğini açıklayan Uraloğlu, “Uygulama ile vatandaşlarımız mabil telefonları üzerinden anında yeni tebligat ile ilgili bildirim alabiliyor. Mobil uygulama üzerinden alınan tebligatlar ayrıca dijital olarak da arşivlenebiliyor. Vatandaşlarımız UETS ile ilgili www.etebligat.gov.tr sayfasından UETS hesabınızı açabiliyor, kullanım kılavuzlarına ulaşabiliyor ve mevcut hesabına gelen elektronik tebligatlarını da görüntüleyebiliyor” dedi.

“UETS İLE DÜNYANIN HER YERİNDEN ÜCRETSİZ ULAŞILIYOR”

Bu arada 2024 yılı başında devreye alınan yeni sistem ile kullanıcıların e-Devlet hesapları üzerinden “iki aşamalı giriş yöntemi” ile kimlik doğrulamalarını yaparak online olarak dünyanın her yerinden UETS hesaplarını ulaşabildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, sistemin en üst düzeyde güvenlikli olarak verildiğini de vurguladı. Bakan Uraloğlu, “UETS başvuruları e-Devlet hesabının yanı sıra elektronik imza ve mobil imza ile de online olarak açabiliyor. Bu yöntemlere ek olarak vatandaşlarımız en yakın PTT Müdürlüklerine şahsen başvurarak UETS adreslerini alabilmektedirler. Alınan e-Tebligat adresi kullanıcıların elektronik tebligatlarla ilgili doğrulanmış cep telefonu veya e-postasına, SMS ve e-mail yolu ile ücretsiz bir şekilde gönderiliyor” dedi.