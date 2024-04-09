Sivas'ta motor ustası, aküsü bitmiş araçların vurdurulmaması gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

Sivas'ın 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde oto elektriği alanında faaliyet gösteren Ercan Uçar, soğuk hava koşullarında araç aküsü bakımı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uçar, araç akülerinin amper değerlerinin ölçülerek 11 amperin altında olanların mutlaka şarj edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akü ömrünü uzatmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Uçar, aşırı deşarj olan akülerin araçlarda yüksek maliyetlere ve elektronik arızalara sebep olabileceğine dikkat çekti.

"KAÇAK VARSA AKÜ BİTER"

Uçar, araçlarda bulunan elektrik kaçaklarının aküyü bitireceğinden bahsederek, "Kış geldiği zaman ilk olarak yüksek amperli ağır vasıta araçlarımızda eğer araç çift akü varsa, akülerin yerlerinin 6 ayda bir değiştirmek gerekiyor. Bu işlem akü sağlığını ve ömrünü uzatır. Küçük araçlarda akünün su seviyesi, plakaların dolgunluk seviyesi, akü şarj durumu, aracın şarj seviyesi, şarj dinamosunun durumu, aracın geç çalışma problemlerinin giderilmesi gerekir. Uzun zaman çalıştırılmayacak araçlar da akü kutup başının kesinlikle sökülmesi gerekir. Kısa zaman çalıştırılmayacak araçlarda ise akü kaçağı kontrollerinin yapılması gerekir. Kaçak kontrolleri servisler de akünün arasına kaçağı ölçmek için apart koyularak yapılır. Eğer 2 -3 amper civarında kaçaklar varsa yaklaşık bir hafta içerisinde aküleri bitirir. Bu durum zamanla akünün zeparatörlerinin ve plaka dolgunluk seviyelerinin düşmesine ve akünün bozulmasına sebep olur. Biten akülerde ilk önce akünün dolgunluk, zeparatörlerin seviyesi ölçülür, eğer düşüş yaşanırsa akü şarja bağlanır ve akü tam doluluk seviyesine ulaşır. Bu işlemlerden sonra akü hala bitiyorsa, akünün içerisindeki plakalarda patlama varsa mecburen değişmesi gerekir " dedi.

"YENİ NESİL ARAÇLARI VURDURMAYIN"

Uçar, yeni nesil araçları vurdurarak çalıştırılmak istenmesinin ciddi motor arızalarına neden olabileceğine vurgu yaparak, "Bizim memleketimiz soğuk bir memleket oldu için araç o esnada donmuş olabilir. Bu durum akü bitmiş gibi anlaşılabilir. Araç vurdurmaya çalışıldığında triger kayışına, zincirine, siboplarına zarar verebilir. Bunun yerine araç başına servisin çağırılması baktırılması ya da aracı çekiciye yükleyip bir ustaya götürülüp gerekli kontrollerinin yapılaması gerekir. Takviye ile ya da araç donmuşsa buzunu çözerek öyle çalıştırılabilir. Memleketimizde sadede akü ile değil antifriz bakımlarının da kesinlikle yaptırmaları gerekir. Bizim memleketimiz soğuk olduğu için içerisinde su olan araçlar çabuk donarlar" ifadelerini kullandı.

"BİTİK AKÜLER ELEKTRONİK ARIZALARA NEDEN OLUR"

Uçar, eskimiş akülerin araçlarda ciddi elektronik arızalara neden olabileceğini belirterek şunları söyledi: "Eski akülerin elektronik sorunlara yol açabileceği genel olarak bilinmektedir. Bu tür sorunları önlemek ve yüksek maliyetli tamirlerle karşılaşmamak için akünün mümkün olan en kısa sürede değiştirilmesi gereklidir. Araç park edildiğinde, içinde hiçbir sistem çalışmamalıdır. Günümüzdeki modern araçlarda bile herhangi bir fonksiyon açıksa, yaklaşık 15-20 dakika içinde otomatik olarak uyku moduna geçerler. Eğer eski bir araç kullanılıyorsa, araçtan inerken kapıların kilitlendiğinden emin olunmalıdır. Çünkü içeride unutulan bir aksam, akünün gece boyunca boşalmasına yol açabilir. Bu durumun sık tekrarlanmasıyla akü, zamanla hasar görebilir. Ayrıca, yeni nesil otomatik araçlarda marş motorunu çalıştırmak mümkün değildir. Manuel araç sahipleri ise aracı marşa getirmek için vitesle uğraşıyorlar."