Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum ve Hatay illerindeki birçok okulu etkisi altına aldı. Sert hava koşulları, yerel yetkililer tarafından alınan kararlarla birlikte bu dört ilde eğitime bir gün süreyle ara verilmesine neden oldu.

ZONGULDAK, HATAY, KASTAMONU VE ERZURUM'DA TATİL KARARI

Fırtına ve sağanak yağışın etkisiyle, Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ve Erzurum'da yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

İSKENDERUN VE İNEBOLU'DA HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TATİL İLANI

Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış, yerel otoritelerin aldığı karar doğrultusunda okulların bir günlük tatil edilmesine sebep oldu.

ERZURUM'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Erzurum'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklama ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.