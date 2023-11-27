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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklama ile birlikte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi gündemde büyük bir yer edindi. Önerge Meclis'e gönderildi ve çalışan emeklilere de bu ikramiyeden yararlanmaları için adımlar atıldı. İşte, çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödemelerinin detayları ve ne zaman gerçekleşeceğine dair son durum.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, daha önce çalışmayan emeklilere verilen 5000 TL ikramiyenin kapsamının genişletilmesi için önerge Meclis'e gönderildi. Bu adım, çalışan emeklilerin de bu ikramiyeden yararlanmasını sağlamak amacıyla atıldı.

ÖNERGE MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan önerge, çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödemelerini içermekte. Önerge, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak ilk aşamada çalışmayan emeklilere verilen ikramiyenin kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI - DETAYLAR ÇALIŞMANIN SONRASINDA BELLİ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın sonucunda, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin detayları ve kapsamı belirlenecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. Ödemelerin ne zaman başlayacağı, Meclis'ten geçiş sürecine bağlı olarak belirlenecek.

ÇİFTÇİLER DE İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

Çalışan emeklilerin yanı sıra, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de yapılan çalışma sonrasında 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak. Bu sayede, çiftçilere de ekonomik destek sağlanmış olacak.

Çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödemeleri, Meclis gündeminde önemli bir yer tutuyor. Yapılan çalışma sonrasında, detaylar belirlenecek ve çalışan emeklilere yapılacak ödemelerin tarihleri netleşecek. Bu gelişmeler, emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyor.