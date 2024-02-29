Avrupa'da birçok eğitim kurumu, 4 gün okul ve 3 gün tatil sistemine geçiş yaparak dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Bu gelişme Türkiye'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilebileceği spekülasyonlarına neden oldu. Detaylar haberimizde...

Yaklaşan yeni eğitim döneminde okulların haftada 3 gün tatil olabileceği yönündeki iddialar, velilerin ve eğitim camiasının dikkatini çekti. İddialara göre, 2024-2025 öğretim yılından itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğrenciler için tatil günleri olacak; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise normal eğitim günleri olarak devam edecek.

Avrupa'da benzer bir uygulamanın başarılı sonuçlar vermesi, Türkiye'de de benzer bir sisteme geçiş beklentilerini artırdı. Ancak henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların gerçekliği henüz netlik kazanmadı. Daha önce çalışma hayatında benzer bir sistemin tartışıldığı biliniyor. Bu model, Norveç'te önceden belirlenen bazı pilot okullarda denendi ve olumlu sonuçlar alındı. Ancak Türkiye'de bu sisteme geçiş konusunda net bir karar henüz verilmedi.