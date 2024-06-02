Bu yıl da yüz binlerce öğrencinin başvuru yaptığı sınava aylarca yoğun bir hazırlık yapan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, aileler de çocuklarına ortak oldu.

Sınava geç kalmamak için erken saatlerden itibaren okul kapılarında nöbete başlayan veliler, sınava uğurladıkları öğrencilerini dakikalarca dışarıda bekledi.

Bu esnada bazı aileler getirdikleri kamp sandalyelerinde oturup çay içerken, bazı anneler de beklerken ya örgü ördü ya da telefonlarından evlatlarının başarılı olması için Kur’an-ı Kerim okudu.

Sınav toplam 2 oturum şeklinde uygulanırken 155 dakika sürdü. LGS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak.

"ÇOCUĞUMUZDAN ÖNCE BİZ HEYECANLIYIZ"

Kızı LGS’ye giren bir vatandaş, "Sabah buraya geldik ve çocuğumuzdan önce biz heyecanlıyız. İnşallah sınavı iyi geçer, güzel okulları tuttururlar. Çocuğumuzla beraberiz. Onun okumasını, büyük bir adam olmasını ve kendisini kurtarmasını isteriz. Kızım polislik ya da sağlık üstüne okumak istiyor" dedi.

"ÇOK YOĞUNDUK AMA ARTIK BİTİRDİK"

Hazırlık sürecinin çocuklar için zor geçtiğini ifade eden veli, "Gençlik çağlarının 1 yılını böyle ders çalışarak geçirdiler, umarım LGS’yi kazanır. Kazanamazsa da önemli değil, her şeyden önce kızım. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kızım, fen Liselerini düşünüyor. Umarım da sınav düşündüğü gibi geçer ve herkes istediği yeri tutturur. İyi bir gelecek onların olsun. Sınava hazırlanırken dershane, okul ve evdeki çalışmalar derken çok yoğunduk ama artık bitirdik. Sonunda önümüzdeki şeylere bakacağız" şeklinde konuştu.