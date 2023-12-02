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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğada azalmış hayvanların üretme istasyonlarında üretilerek tekrar popülasyonunun artırılması amacıyla kurmuş olduğu Tekkeköy ilçesindeki Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan binlerce sülün üretiliyor. Erkek sülünler baş ve boyunlardaki yeşil ve lacivert renkleriyle dikkat çekerken, dişileri ise kül rengi açık veya koyu kahverengi görünümleriyle diğerlerinden ayrılıyor. İstasyonda kurulduğu günden bugüne kadar 370 bin sülün üretildi. Hali hazırda yılda 14 bin adet sülün üretilme kapasite bulunan tesis faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban, "İstasyonumuz 1969 yılında 11 dönümlük alanda kurulmuştur. Alanda biyolojik çeşitliliği sürdürebilirliğin sağlanması, genetik kaynaklarımızın korunması, popülasyonu doğada azalmış hayvanların üretme istasyonunda üretilerek tekrar popülasyonunun artırılması ve gelecek nesilleri aktarılması amacıyla Doğa Koruma Genel Müdürlüğümüz üretim istasyonları kuruyor. Ülkemizde İstanbul’da ve Samsun’da 2 tane sülün üretme istasyonumuz var. Burada üretilen hayvanlar habitatlarına, doğal yaşam alanlarına yerleştirilmektedir. Burada kuluçkadan çıkan ve büyütülen civcivler adaptasyon kapasiteleri 8 haftaya kadar getirilerek 8 haftadan sonra habitatlarına nakledilmektedir. 2022 yılında 15 bin sülün doğaya yerleştirildi. 2023 yılında ise 14 bin 200 sülün doğaya kavuşturulmuştur. Erkek sülünler kızıl ve lacivert renktedir. Dişi sülünler ise kahverengi ve bej lekeler bulunan canlılardır. Sülünün mart ve nisan ayları arasında üreme mevsimi var. 24 gün kuluçka süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde 40 ile 70 adet arasında yumurta yapmaktadırlar. Yumurtaları ise 35 gram yeşil ve sarı renktedir. Kuluçka makinelerine alıyoruz" dedi.

Kuduban, "Akabinde civciv büyütme kafeslerine alıyoruz. Küçük palaz büyütme kafeslerinde yaklaşık 8 hafta kalıyorlar. 9 haftadan sonra alanlara naklediyoruz. İstanbul Polanezköy’den naklettiğimiz hayvanlar genellikle Marmara Bölgesi’ne, bizim istasyonumuzdan naklettiğimiz sülünler ise Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Artvin’in sahil kesimlerine kadar bazen habitata uygun olan Kırşehir, Çankırı bölgelerine sülün yerleştirme yaptık. Kurulduğu 1969 yılından bu zaman kadar 370 bin adet sülünü tabiatla buluşturduk. Samsun’da ise şuana kadar 67 bin sülünü tabiatla buluşturduk. Burada üretmiş olduğumuz canlılara hem doğaya salıyoruz hem de doğada popülasyonunu arttıktan sonra gerekirse avlak sistemi içerisinde avcılığa açıyoruz. Genellikle 0-400 arası rakımda yaşayabilen bir hayvandır. Gizlenmek için ormanlık alanları kullanıyor. Özellikle su havzalarında bulunan yabani korunga, yabani arpa, yabani yulaf, yabani buğday bitkilerinden besleniyorlar. Bunun yanında tüm böceklerden, solucan tipli böceklerden de beslenmektedirler" ifadelerini kullandı.