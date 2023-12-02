Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Yozgat İl Müdürlüğü tarafından çeşitli yerlerde stant açılmaya devam ediyor.

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) hizmetlerin bilinirliliğini artırmak için vatandaşların yoğun olduğu alanlarda stantlar açılıyor.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencilere yönelik gerçekleşen etkinlikte stant açarak il müdürlüğünün hizmetleri ve iş kulübü etkinlikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Zarife Başer, “İl müdürlüğü olarak halkı bilgilendirmek, iş arayanlara yardımcı olmak ve başvuruları kabul etmek amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi ve Novada Alışveriş Merkezi’nde stant açıldı. Stantta ziyaretçilerle sohbet eden personelimiz gelenlere ‘iş nasıl aranır, hangi noktalara dikkat etmek gerekir, başvuru nasıl yapılmalı’ gibi konularda bilgi vererek isteyenlerin kayıtlarını aldı” dedi.

İŞKUR’un bu hizmetinin çok önemli olduğunu belirten Başer, tüm vatandaşları stantlara davet etti.