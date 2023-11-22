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Zeytin hasadı, rekoltenin düşük olduğu bir sezona rağmen yüksek verimle devam ediyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacında hasadın devam ettiğini" belirtiyor.

Rekoltenin düşük olmasına rağmen, yağ verimi ve fiyatların yüksek olması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytin tarlalarına yönelen çiftçiler, tarım işçileriyle birlikte 3 asırlık zeytin ağaçlarından hasadına devam ediyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Olumsuz hava şartlarına rağmen rekolte düşük, ancak fiyatların yüksek olması çiftçileri memnun ediyor" diyor. Ayrıca, uluslararası zeytinyağı yarışmasında altın madalya alan zeytinyağına sahip olduklarını ve zeytinyağının tadı ve aromasıyla öne çıktığını ekliyor.

Zeytin hasadında emeği geçen çiftçilerden Bülent Özçelik, "Osmanlı'dan bize miras kalan ağaçlara gözlerimiz gibi bakıyoruz. Sadece yağını ve odununu değil, mirasa da sahip çıkmak istiyoruz" diyor. Aynı duyguları paylaşan çiftçi Şerafettin Özçelik ise, "Kuraklık nedeniyle rekolte düşük olsa da, fiyatların yüksek olması çiftçilerin yüzlerini güldürüyor. Bir yıl boyunca emek isteyen ağaçlardan meyve toplama zamanındayız" şeklinde konuşuyor.

Kilis'te devam eden zeytin hasadı, tarihi ağaçlardan elde edilen ürünlerle çiftçilere bereketli bir sezon sunuyor.