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Aykan'ın yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye genelinde 24 şehir, 110 ilçe ve 500'ü aşkın mahalle, 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilen fay zonları üzerinde bulunuyor. Bu tehlikeli durumun, özellikle Tokat ve çevresinde yaşayanları yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

24 ŞEHİR TEHLİKE ALTINDA, YOZGAT’IN KOMŞUSU TOKAT'TA RİSK BÜYÜK

Jeoloji uzmanı Aykan'ın açıklamalarına göre, Tokat ve çevresindeki fay hatları aktif durumda bulunmakta ve büyük bir depremin her an gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. Özellikle Tokat'ın komşusu Tokat'ta, deprem riskinin büyük olduğu ifade ediliyor.

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki Gemlik depremi sonrasında yapılan değerlendirmeler, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun aktif olduğunu gösteriyor. Aykan, bu fay hattının sismik aktivitesinin arttığını ve Balıkesir, İstanbul gibi büyük şehirlerin de risk altında olduğunu belirtiyor. Ancak, uzmanların dikkatleri özellikle Tokat bölgesine çekilmiş durumda.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirten Aykan, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve zemin özelliklerine uygun inşaatların yapılmasının önemine vurgu yapıyor. Aykan'ın uyarıları, ülkemizin deprem hazırlıklarını ciddi şekilde gözden geçirmesi ve gereken adımları atması gerektiğini ortaya koymaktadır.