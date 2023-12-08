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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yerel seçimler için aday açıklamalarının 15 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra Yozgat Belediye Başkan adaylığı için geri sayım başladı!

"15 ARALIK SONRASI PEYDERPEY AÇIKLAMALARIMIZI YAPARIZ"

AK Parti ile MHP'nin heyetlerinin yerel seçimler kapsamında yaptıkları görüşmelerdeki son durum ve işbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki dengelerin mi gözetileceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisinden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız."