Yerköy Kaymakamlığı makamında gerçekleşen toplantı Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Orhan ile Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Barış'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, projesinin son durumu ve bundan sonraki aşamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Projenin ilçenin kalkınması için büyük önem taşıdığı vurgulanırken, hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların hızlandırılacağı ifade edildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Muharrem Coşgun, projenin Yerköy için büyük bir yatırım olduğunu ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Coşgun, projenin hayata geçirilmesi için tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan ise projenin Yerköy'ün tarımsal potansiyelini değerlendirmek ve bölge ekonomisini kalkındırmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Arslan, projenin hayata geçirilmesi için belediye olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman ve Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu da projeye olan desteklerinin devam edeceğini, bu projenin bölgenin kalkınması için önemli bir adım olduğunu söylediler.

Konuşmaların ardından proje ile ilgili soru ve cevaplar alındı ve toplantı sona erdi.

Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi ile bölgede jeotermal kaynaklı sera alanları oluşturularak tarımsal üretimde verimin artırılması ve yeni istihdam imkanlarının sağlanması hedefleniyor.